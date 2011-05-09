Фермер «нагрел» государство на 250 тысяч гривен

В Хмельницкой области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили председателя фермерского хозяйства, который нанес государству ущерб на сумму свыше 250 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в области, фермер в 2004 году, с целью завладения земельными участками (общая площадь 24 га), зарегистрировал фермерское хозяйство без намерения осуществления хозяйственной деятельности, чем нанес ущерб государству на сумму свыше 250 тысяч гривен.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.