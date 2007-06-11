Изменён порядок расчетов в инвалюте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», принятом Верховной Радой 31 мая 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, закон разработан с целью совершенствования порядка осуществления расчетов в иностранной валюте в соответствии с нормами и принципам Соглашений ВТО.

Предметом правового регулирования вышеупомянутого закона являются законодательные нормы, которые установлены Законом Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», в частности:

увеличены сроки расчетов по внешнеэкономическим операциями с 90 до 180 дней;

Минэкономики наделено полномочиями выдавать разрешение на продолжение установленных законом сроков расчетов в иностранной валюте, в то же время этого права лишен Национальный банк Украины;

установлено, что верхняя граница начисленной пени за нарушение сроков расчетов не может превышать сумму неполученной выручки (стоимости недопоставленого товара);

Минэкономики обязано информировать Национальный банк Украины и Государственную налоговую администрацию Украины о фактах выдачи разрешений на осуществление валютных операций;

НБУ предоставлено право устанавливать срок, на протяжении которого купленная валюта на Межбанковском валютном рынке Украины должна быть использована, а в случае его превышения устанавливать порядок и срок ее продажи (в действующей редакции резиденты обязаны осуществлять перечисление приобретенной валюты на МВРУ на протяжении 5 рабочих дней с момента зачисления таких сумм).

В целом положение закона направлено на упрощение осуществления внешнеэкономической деятельности.