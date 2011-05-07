В Севастополе реконструировали штурм Сапун-горы

В Севастополе исторические клубы и военные моряки Украины и России театрализовано реконструировали один из эпизодов штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года.

Как передает корреспондент УНИАН, представление традиционно состоялось на склонах Сапун-горы, штурмуя которую ровно 67 лет тому назад, бойцы 4-го Украинского фронта овладели Сапун-горой в течение 9 часов.

За реконструкцией эпизода наблюдали тысячи севастопольцев и гостей города. Организационно-техническое обеспечение представления осуществляли военные моряки Украины и России.

Непосредственно перед театрализованным представлением на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» состоялся музейный праздник «Знамена Славы», посвященный 67-й годовщине освобождения Севастополя. Почетными гостями праздника были ветераны Великой Отечественной войны, руководители города и флотов.

В частности, в мероприятии приняли участие председатель Севастопольской городской госадминистрации Валерий САРАТОВ, председатель Севастопольского горсовета Юрий ДОЙНИКОВ, командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ, депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН.

После исполнения оркестрами двух флотов гимнов Украины и Российской Федерации, военные моряки вынесли Знамена и Военно-морские флаги. Торжественная церемония завершилась прохождением подразделений Почетного караула и оркестров.