И.о. главы СБУ обвиняет РФ в дестабилизации ситуации в Украине (дополнено)

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО предупредил, что политическое вмешательство России и отсутствие прозрачности в сфере снабжения энергоносителей угрожают внутренней безопасности Украины.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал в интервью The Financial Times.

„Мы являемся молодой страной. Для любой страны является опасным, когда в ее внутреннюю политику вмешиваются заграничные источники”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также указал на такие опасные для государства факторы, как коррупция и недостаточная координация в расследовании резонансных уголовных дел.

„Я считаю, что независимость и государственность Украины должна быть защищена от какого-либо беспорядка, внутреннего или внешнего”, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, обеспечить безопасность государства можно благодаря проведению внутренних реформ и совершенствованию сотрудничества со службами других стран, включая США, страны ЕС, Израиль, Россию и других.

Комментируя недавние АнтиНАТОвские демонстрации в Крыму, В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил мнение, что не было „внутренней причины для такого негативного и сильного протеста против НАТО”. „Это полностью противоречит национальным интересам Украины. Используя определенную пророссийскую организацию в Крыму, политики, в основном, украинские, используют этот вопрос с целью повышения своей популярности”, - добавил и.о. председателя СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что знает о поступлении в Украину средств из-за границы, и подчеркнул, что нарушать законы о финансировании политических организаций "немного опасно". Нарушители будут преследоваться согласно закону, сказал он, и привел пример с российской националистической молодежной организацией "Прорыв", которая финансируется Кремлем, севастопольское отделение которой было закрыто по решению суда. Членов “Донецкой республики", объединение сепаратистов на Востоке Украины – в регионе, многие жители которого ориентированы на Россию, – также вызывали в суд.

И.о. председатель СБУ пожаловался на недостаточно тесное сотрудничество между разными государственными ведомствами, отметив, что такая ситуация подрывает правовое государство. Он также призвал провести реформы и создать новое антикоррупционное подразделение.