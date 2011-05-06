Против частного детектива возбудили уголовное дело

Сотрудники Управления СБУ в городе Киеве разоблачили 35-летнего руководителя одного из детективных агентств, который незаконно приобрел и использовал специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Управления СБУ в г. Киеве, установлено, что злоумышленник приобретал спецтехнику, чтобы в дальнейшем использовать ее в своей незаконной оперативно-розыскной деятельности по заказу третьих лиц. Осуществление таких мероприятий и использование специальных технических средств негласного получения информации разрешено только государственным правоохранительным органам по решению суда.

Следователями УСБУ в г. Киеве по факту преступления возбуждено уголовное дело согласно ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт и использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.