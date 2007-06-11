Князевич знает, как ЦИК может реабилитироваться

Народный депутат V созыва от “Нашей Украины” Руслан КНЯЗЕВИЧ убежден, что Центральная избирательная комиссия не будет регистрировать новых народных депутатов, вместо “нашеукраинцев”, сложивших свои мандаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос, может ли ЦИК зарегистрировать новых народных депутатов по списку блока.

Р.КНЯЗЕВИЧ напомнил, что после того как ЦИК отказала блоку “Наша Украина” в “обнулении” списка, это решение было обжаловано в Печерском районном суде города Киева. Он подчеркнул, что Печерский райсуд удовлетворил жалобу блока и признал не отвечающим закону соответствующее постановление ЦИК. “Суд обязал Центризбирком исключить из списка следующих кандидатов в народные депутаты Блока “Наша Украина”, - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ. При этом, по его словам, ЦИК не приняла соответствующих действий, что стало причиной признания ее бездеятельности.

Р.КНЯЗЕВИЧ напомнил, что Партия промышленников и предпринимателей обжаловала решение Печерского суда в Административном апелляционном суде города Киева. “В суде этот вопрос будет рассматриваться в течение месяца в общем порядке. Не исключено, что до конца июня мы таки будем иметь его решение”, - сказал он. При этом Р.КНЯЗЕВИЧ выразил убеждение, что Административный апелляционный суд подтвердит решение Печерского суда. В то же время он отметил, что в случае отмены постановления Печерского суда, “Наша Украина” будет обращаться в Верховный Суд.

Р.КНЯЗЕВИЧ напомнил, что до окончательного судебного решения ЦИК не может регистрировать следующих по списку кандидатов.