Жара продержится до конца недели

12 июня на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В южной части преимущественно без осадков. На остальной территории пройдут кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях местами сильные дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южной части 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°. В Закарпатье: кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с, кое-где град; температура ночью 12-17°, днем 25-30° (в горах ночью 8-13°, днем 15-20°).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 13-14 июня сохранится переменная облачность. Пройдут отдельные кратковременные дожди, грозы, лишь 13 июня в западных, 14 июня в центральных, южных областях и в Крыму без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 20°, 13 июня в восточной части местами 7-12°; днем 26-31° (14 июня в южной части местами 33°), в западных областях 23-28°. В Закарпатье: 13 июня без существенных осадков, 14 июня отдельные кратковременные дожди, грозы, температура ночью 11-16°, днем 25-30° (в горах ночью 8-13°, днем 15-20°).

15-16 июня в западных, северных, ночью 15 июня и в восточных и большинстве центральных областей местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью в западных, восточных областях и в Крыму 13-19°, на остальной территории 15-21°; днем 28-34°, на юге до 37°, в западных областях местами 25-27°. В Закарпатье: местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-20°, днем 25-31° (в горах ночью 11-16°, днем 17-22°).

17-21 июня - неустойчивая погода с отдельными кратковременными дождями и грозами. В южной части и восточных областях сохранится жаркая погода; на остальной территории 17-18 июня температура существенно не изменится, 19-21 июня жара спадет на 3-5°.

В г. Киеве и области 12 июня переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с, слабый град, местами по области, днем и в Киеве пройдут сильные дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 21-23°; по области ночью 12-17°, днем 21-26°.

13-14 июня сохранится переменная облачность. Ночью 13 июня и днем 14 июня ожидаются отдельные кратковременные дожди, грозы, в остальное время - без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 26-31°.

15-16 июня местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.