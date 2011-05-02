За взятку задержан начальник исправительной колонии

В Донецкой области задержан начальник одной из исправительных колоний, подозреваемый в получении взятки.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел.

Так, правоохранителями была получена оперативная информация о том, что руководитель колонии получил взятку от заключенного за положительное решение вопроса, который касается компетенции администрации учреждения (за подготовку документов на условно-досрочное освобождение).

В ходе операции, разработанной сотрудниками УБОП в Донецкой области, начальник колонии был задержан.

Относительно подозреваемого прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст. 368 УК Украины "Получение взятки". Взяточнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится следствие.