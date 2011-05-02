Пьяный грозил взорвать пансионат в Ялте

В Ялте в ночь на 2 мая задержан мужчина с признаками алкогольного опьянения, который угрожал взорвать газовый баллон в пансионате «Прибрежный».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Бойцы МЧС и медики «скорой помощи» по прибытию на место происшествия установили, что на холме возле корпуса №8 находится житель Ялты. Возле него найдены газовый баллон объемом 40 литров, тряпка и бутылка вина.

Мужчина доставлен в милицию. Ведется следствие.