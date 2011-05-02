Пьяный грозил взорвать пансионат в Ялте
11:35, 02 мая 2011Общество
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Не бен Ладен, но всё таки
В Ялте в ночь на 2 мая задержан мужчина с признаками алкогольного опьянения, который угрожал взорвать газовый баллон в пансионате «Прибрежный».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Бойцы МЧС и медики «скорой помощи» по прибытию на место происшествия установили, что на холме возле корпуса №8 находится житель Ялты. Возле него найдены газовый баллон объемом 40 литров, тряпка и бутылка вина.
Мужчина доставлен в милицию. Ведется следствие.
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