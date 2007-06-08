Медведько обещает дальнейшие кадровые чистки в Генпрокуратуре

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО отмечает, что еще не завершил кадровые изменения в Генеральной прокуратуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, он в который раз несколько изменил структуру Генпрокуратуры. При этом руководитель ведомства отметил, что, прежде всего, ликвидировал, как лишние, управление кадрового обеспечения, аппарат Генпрокуратуры и др.

Продолжая кадровую тему, А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что у него теперь есть три помощника, и он считает это достаточным. В то же время, по словам генпрокурора, "кадровые назначения продолжаются".

А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что сейчас его заместителями остаются Виктор КУДРЯВЦЕВ, Татьяна КОРНЯКОВА, Виктор ПШОНКА, Ренат КУЗЬМИН. Также он напомнил, что со вчерашнего дня его первым заместителем является Сергей ВИНОКУРОВ, которого в этой должности восстановил Голосеевский райсуд столицы.

Говоря о Викторе ШЕМЧУКЕ, который исполнял обязанности генпрокурора, А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что назначил его своим заместителем - прокурором АР Крым. При этом А.МЕДВЕДЬКО отметил, что между В.ШЕМЧУКОМ и С.ВИНОКУРОВЫМ не было никаких недоразумений по поводу кадровых перестановок.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО не исключил еще каких-нибудь кадровых изменений среди своих заместителей.