Расписание мероприятий на 9 мая в Киеве

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение КГГА о праздновании в столицые Дня Победы, которым утвердил план общегородских мероприятий.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе информационного обеспечения КГГА.

Как рассказал заместитель главы КГГА Леонид НОВОХАТЬКО, одним из первых мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы, стала встреча Героев Советского Союза, вдов Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда «Званию Героя Советского Союза – 77 лет», которая состоялась 28 апреля в помещении Федерации профессиональных союзов Украины.

Торжественная встреча руководства Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации с Героями Советского Союза, Героями Социалистического труда, представителями общественных организаций ветеранов войны и труда состоится в Колонном зале столичной мэрии 4 мая в 15 часов. В рамках встречи состоится праздничный концерт.

Также руководство Киевской городской государственной администрации 5 мая в 11 часов поздравит ветеранов войны, которые находятся на лечении в Киевском городском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. Для ветеранов будет организован концерт с участием мастеров искусства, а также вручены подарки от столичной власти.

Представители городской власти также примут участие в общегосударственном мероприятии, которое состоится 5 мая в 16 часов в Национальном Дворце «Украина» и соберет ветеранов войны и труда, представителей Вооруженных Сил Украины и общественности, чтобы отметить 66-ю годовщину Великой Победы.

9 мая, непосредственно в день празднования Великой Победы, в столице состоится ряд мероприятий:

в 8:00 начнется ритуал Памяти с возложением цветов к памятнику героям-танкистам, стеле Победы, памятнику генералу армии Ватутину Н.Ф., могиле неизвестного солдата;

в 10:00 на Крещатике состоится Праздничное шествие, торжественный митинг, военно-исторический фестиваль «Великая Победа. Май 45-го» и массовое театрализованное концертное действо «Ту славную весну не забыть вовек!» с участием ветеранов войны, жертв нацистских преследований;

в 10:00 на проспекте Победы возле памятника «Освободителям Киева» состоится торжественный митинг, посвященный международному автопробегу по городам-героям в честь Победы в Великой Отечественной войне;

в 11:00 возле Национального музея истории Великой Отечественной войны, что на территории Печерского ландшафтного парка, состоится марш-парад духовых оркестров «Салют Победы». На Певческом поле начнется концерт с участием творческих коллективов Украины;

в 14:00 возле Киевской городской государственной администрации состоится концерт Киевского академического муниципального духового оркестра.

Напомним, ранее председатель КГГА А.ПОПОВ не раз подчеркивал, что нынешнее празднование должно быть организовано на наивысшем уровне. К подготовке и организации празднования привлечены все службы города. Как сообщил Л.НОВОХАТЬКО, торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе, будут проходить во всех районах Киева. Также в учебных заведениях состоятся уроки памяти, будут организованы встречи и беседы учащейся и студенческой молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, юные киевляне будут посещать одиноких участников боевых действий с поздравлениями. Многие спортивные мероприятия, которые будут проходить в этот период в столице, будут посвящены Дню Победы.