Из-за репетиции к «Майдансу» на три дня перекроют центральную площадь Харькова

В Харькове в связи с проведением генеральной репетиции местной команды к выступлению в телевизионном шоу «Майданс» 28 и 29 апреля с 13.00 до 17.00 и 30 апреля с 18.00 до 22.00 запрещено движение транспортных средств по площади Свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, также запрещено движение транспортных средств на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера и в районе выхода из станции метро «Университет» в сторону сада Шевченко.

Кроме этого, в указанный период запрещается парковка автотранспорта на площади и указанных участках улицы Сумской. Движение автобусных маршрутов, которые проходят через площадь Свободы, также изменено.