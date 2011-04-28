Каждый второй студент считает коррупцию главной проблемой государства

Практически каждый второй студент считает, что самой главной проблемой для государства является коррупция и взяточничество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты международного исследования Института Горшенина "Студенты - образ будущего", проведенного среди студентов Украины, России, Польши и Казахстана, которое было презентовано в Киеве.

В частности, так считают 46,7% украинских студентов, 50,2% российских, 59,3% казахских и 48,8 польских. Второй проблемой для свои страны студенты назвали ненадлежащее экономическое развитие (49,5% украинцев, 29,6% россиян, 32,1% - казахов и 48,1% поляков). В другом же актуальность тех или других проблем варьируется в зависимости от социально-экономической ситуации и специфики политической ситуации в стране. Так, половина украинских и польских студентов среди основных проблем своих государств указали на политическую нестабильность (51,1% и 48,1% соответственно), тогда как этой угрозы не чувствуют студенты Казахстана и России (12,5% и 14,1% соответственно).

Неудовлетворительный уровень социальной защищенности и бедность отметили молодые украинцы (18,6%), россияне (20,3%) и поляки (32,9%) в качестве проблем, в то время как для их казахских (12,9%) однолеток указанные проблемы являются менее актуальными.

Велико количество тех студентов, которые указывают на значительную нехватку морали, культуры и духовности. Так, в Украине таких оказалось 25,3%, в России 23,7%, в Казахстане - 17,9%, в Польше - 16,5%. Проблемой для опрошенных оказался и значительный уровень алкоголизма и наркомании. Это отметили 26,2% украинцев, 43,5% россиян, 20% казахов и 14,7 поляков.

Комментируя результаты исследования, народный депутат из фракции Народной партии Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ отметил, что ему "становится немного страшно за образ будущего". "Образ будущего должен решать все те проблемы настоящего, которые мы передаем. Но, к сожалению, исследование показало, что ложь становится способом управления, и молодым людям придется победить все это", - добавил он. В то же время, по словам народного депутата, исследование показало, что все-таки для нашей молодые не чужды такие понятия, как нравственность, духовность, культура. "Процент такой молодежи увеличивается, и это дает мне возможность надеяться на уверенность в завтрашнем дне", - сказал С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Международное социологическое исследование «Студенты - образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего по случайной выборке были опрошены 5155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.