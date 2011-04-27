Коммунисты оценили отрезанную голову Сталина в 430 тысяч

Запорожские коммунисты требуют взыскать с членов ВО «Тризуб», отпиливших голову у бюста Сталина, более 430 тыс. грн. материального и морального ущерба, понесенного Запорожским обкомом КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее требование озвучил сегодня на очередном заседании Жовтневом райсуда Запорожья представитель обкома КПУ Виктор БЕЛИКОВ.

«В результате повреждения памятника парторганизации коммунистов Запорожской области нанесен материальный ущерб на сумму, превышающую 374 тыс. грн., а также моральный ущерб, который оценен истцом в 62 тыс. грн.», - заявил В.БЕЛИКОВ, отметив, что «повреждение памятника Сталину имело негативные последствия для имиджа и деловой репутации партийной организации».

По словам адвоката одного из подсудимых Владимира САНЖАРЕВСКОГО, «документы, предоставленные истцом, имеют массу юридических ляпов».

Кроме того, сказал адвокат, коммунисты включили в сумму ущерба ряд «странных пунктов». «Коммунисты внесли в материальный ущерб даже кашу, которой кормили ветеранов, видимо, на открытии памятника», - пояснил В.САНЖАРЕВСКИЙ.

Заслушав истца, суд объявил перерыв до 24 мая.

Справка УНИАН. Бюст Сталина в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст, отрезав голову. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории обкома КПУ, в результате чего памятник был полностью разрушен.

Правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали больше 10 членов ВО "Тризуб".

13 апреля Жовтневый райсуд Запорожья выпустил из-под ареста членов ВО «Тризуб» на поруки народных депутатов от «Нашей Украины».