Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

39,8% собрала бы Партия регионов на досрочных выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись 3 июня, сообщил в четверг на пресс-конференции директор социологической компании "Фонд общественное мнение - Украина" Александр Бухалов (Компания ООО «ФОМ-Украина» является партнером российской компании «ФОМ-Россия» - УНИАН). В итоге это дало бы ей в парламенте 202 места.

Блок Юлии Тимошенко собрал бы 112 депутатских мандатов, "Наша Украина" - 81, Коммунистическая партия - 29, блок "Народная самооборона" Юрия Луценко - 26.

Александр Бухалов отметил, что после выборов 3 июня на Украине "могли бы изменится вторые-третьи позиции", то есть на должности спикера парламента и премьер-министра страны пришли бы новые люди. Александр Мороз утратит свой пост, не попав в парламент, как и вся СПУ. Да и главу Кабмина, по словам руководителя соцкомпании, Президент Ющенко постарается сменить.

В опросе, который проводился с 22 мая по 3 июня, участвовали 2 тысячи респондентов в 160 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.