Пискун: четвертое пришествие будет обязательно

Народный депутат Святослав ПИСКУН намерен сегодня отозвать свое заявление о сложении депутатских полномочий, написанное им раньше в связи с назначением его генеральным прокурором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

С.ПИСКУН отметил, что сегодня он впервые появился в парламенте после ситуации, сложившейся в Генеральной прокуратуре.

«Я сегодня заберу свое заявление. Я сегодня в первый день пришел», - сказал он.

При этом С.ПИСКУН не исключил, что вновь рано или поздно может стать генеральным прокурором. В частности, отвечая на вопрос, будет ли “четвертое пришествие” С.ПИСКУНА, он сказал: «Обязательно».

Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генерального прокурора. Глава государства мотивировал это освобождение тем, что С.ПИСКУН совмещает должность генпрокурора с должностью народного депутата.

Между тем С.ПИСКУН называл такую мотивацию надуманной, утверждая, что написал в ВР заявление о сложении депутатских полномочий.