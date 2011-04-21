МВФ, Всемирный банк и USAID написали Азарову письмо с рекомендациями

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Агентство США по международному развитию (USAID) настоятельно рекомендуют премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ привлечь международных экспертов для предоставления консультаций относительно создания в Украине центрального депозитария.

Об этом говорится в совместном официальном письме МВФ, ВБ и USAID, направленном на имя премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, копией которого располагает УНИАН.

Международные финансовые организации также отмечают, что оптимальным вариантом создания центрального депозитария в Украине могло бы стать слияние крупнейшего депозитария корпоративных ценных бумаг - "Всеукраинского депозитария ценных бумаг" (ВДЦБ) и Национального депозитария Украины (НДУ).

МВФ, Всемирный банк и USAID также выражают недоумение и озабоченность тем фактом, что созданная для подготовки слияния депозитариев рабочая группа в своих планах по создания центрального депозитария полностью игнорирует ВДЦБ. "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг является крупнейшим в Украине депозитарием корпоративных ценных бумаг, имеет высокое доверие со стороны участников рынка и пользуется преимуществами серьезных инвестиций, осуществленных в технологии, что позволяет ВДЦБ работать с соблюдением высоких стандартов эффективности и прозрачности», - говорится в официальном письме МВФ, ВБ и USAID.

В письме также отмечается, что формирование в Украине центрального депозитария путем объединения Национального депозитария Украины с депозитарными функциями Национального банка Украины потребует значительных затрат средств госбюджета и не будет отвечать интересам Украины.

Документ подписали глава постоянного представительства Украины при МВФ Макс АЛЬЕР, директор МБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР и руководитель миссии USAID в Украине, Беларуси и Молдове Янина ЯРУЗЕЛЬСЬКИ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2011 г. заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Виктор ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать Центральный депозитарий Украины на базе НДУ. 28 февраля 2011 года премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию Центрального депозитария. В данную группу не вошли ни представители ВДЦБ, ни операторы фондового рынка.

Напомним, что в рамках программы взаимодействия Украины с МВФ был подписан договор, в соответствии с которым Украина обязалась в 2011 г. создать единый центральный депозитарий, который будет полностью отвечать международным стандартам, управляться прозрачно, базироваться на принципах корпоративного управления, обеспечивающих сбалансированное представительство интересов участников рынка и государства. Финансирование центрального депозитария за счет государственных средств должно быть сведено к минимуму.

В середине марта 2011 года чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон ТЕФТ в письме на имя вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО сообщил, что создание центрального депозитария на базе НДУ противоречит договоренностям между правительством Украины и Международным валютным фондом.