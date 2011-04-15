Отопление в Киеве выключат в понедельник

Отопительный сезон в Киеве завершится 18 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель начальника Главного управления энергетики, энергоэффективности и энергосбережения Елена МАЛЕЖИК сегодня на расширенном заседании коллегии КГГА.

«В соответствии с распоряжением исполнительного органа Киевсовета 18 апреля будет завершен отопительный сезон, и уже с 19 апреля начинаются работы к следующему», - сказала Е.МАЛЕЖИК.

В свою очередь председатель КГГА Александр ПОПОВ отметил, что подготовка к нынешнему отопительному сезону началась только летом прошлого года, и с началом подачи тепла были некоторые проблемы. В частности, было много аварий, которые приводили к прекращению подачи отопления и горячей воды.

То есть, сказал А.ПОПОВ, начало сезона было непростым. «Но сегодня мы говорим, что совместными усилиями при профессиональной и активной работе коммунальных предприятий, которые предоставляют соответствующие услуги, райадминистраций, мы, в принципе, нормально заканчиваем отопительный сезон», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Как напомнил на заседании коллегии исполняющий обязанности начальника Главного управления жилищного хозяйства Сергей КРУШАНОВСКИЙ, отопительный сезон начался 4 октября 2010 года подачей тепла к объектам социальной сферы и 17 октября – в жилые дома столицы. Он сообщил, что только за период до 15 ноября произошло 839 порывов теплосетей, из которых 755 на сетях “Киевэнерго”. В целом за весь период отопительного сезона зафиксировано 2 тыс. 398 аварий, из которых около 1700 – на сетях “Киевэнерго” и 366 – в сетях “Киевводоканала”.

Как сообщили на коллегии, больше всего аварий в течение этого отопительного сезона произошло на жилых массивах: Борщаговка, Троещина и Беличи.