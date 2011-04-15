Губернатор пригласил Януковича в больницу и магазин для бедных

В апреле будет открыта Черкасская областная детская больница. Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей ТУЛУБ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, С.ТУЛУБ пригласил В.ЯНУКОВИЧА на торжества по этому случаю. По словам руководителя области, эту больницу черкасчане ждали долго – она строилась 20 лет.

“Там были совсем прекращены всякие работы... И в прошлом году, благодаря поручениям Президента, а также его эффективной поддержке и постоянному вниманию мы смогли возобновить это строительство, и сейчас его заканчиваем”, – сказал С.ТУЛУБ, добавив, что это будет суперсовременная больница на 340 койко-мест.

По словам С.ТУЛУБА, больница будет иметь все необходимое современное оборудование для лечения детей.

Во время встречи также затрагивался вопрос о помощи незащищенным слоям населения Черкасской области. Как сообщил С.ТУЛУБ, в ответ на обращение черкасчан к власти была начата работа по созданию социальных магазинов для малообеспеченных.

“Мы начали планомерно создавать сеть так называемых социальных магазинов, или “продуктовых корзин”: в супермаркетах, в других магазинах создается отдел, куда поставляются продукты питания по цене на 20-25% ниже, чем средняя цена на эти продукты в других магазинах. Люди, которые относятся к категории малообеспеченных, могут купить там те или иные продукты питания по более низким, чем в розничной торговле, ценам”, – сказал он.

Кроме того, по словам С.ТУЛУБА, также была создана сеть социальных аптек, в которых для незащищенных слоев открыты специальные отделы, где цены на лекарства до 20% ниже, чем в других аптеках.

“Думаю, что в ближайшее время мы сможем в каждом районе области сделать такие аптеки, и это будет нашей помощью малообеспеченным”, – сказал председатель Черкасской ОГА.

Особое внимание во время встречи было уделено проведению на Черкащине весенней посевной кампании. Как сообщил после встречи с Президентом С.ТУЛУБ, посевная в Черкасской области проходит согласно графику. “Все идет планово, и на сегодняшний день темпы посевов быстрее, чем были в прошлом году в этот же период”, – сказал он.

По словам С.ТУЛУБА, на сегодняшний день в Черкасской области уже почти закончены посевы яровых культур, и аграрии начали сеять сахарную свеклу и подсолнечник.

“Посевная проходит спокойно, потому что мы начали готовиться к ней системно и планомерно еще с прошлого года. Все хозяйства на территории области обеспечены на сто процентов и минеральными удобрениями, и горюче-смазочными материалами, и запчастями, и посевным материалом”, – заметил председатель ОГА.

Руководитель Черкасской облгосадминистрации также доложил В.ЯНУКОВИЧУ о социально-экономической ситуации в регионе, а также о состоянии выполнения руководством области поручений Президента относительно развития региона.