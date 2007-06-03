При ограблении преступники убили и сожгли двух женщин

Сотрудники милиции в Винницкой области задержали троих молодых людей, которые сначала ограбили, потом убили и сожгли дом с труппами двух женщин пожилого возраста.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей УМВД в Винницкой области, милиция установила, что задержанные 1985, 1984 и 1982 года рождения жители села Антонополь Калиновского района Винницкой области в черных масках с целью ограбления женщин-односельчанок, вечером ворвались в дом, требуя у них деньги.

Подозреваемые рассчитывали отобрать у 89-летней хозяйки дома и ее 66-летней дочери около 50 тыс. грн. Во время ограбления, одна из женщин узнала по голосу нападающего, после чего преступники убили пострадавших ножом, а дом, где они жили, подожгли с целью скрыть преступление.

Проведенная экспертиза установила, что смерть женщин наступила от нанесенных им колото-резаных ран и не связана с пожаром.

Милиция также установила, что задержанные причастны к свыше 20 фактов краж имущества из личных хозяйств и магазинов у Калиновском и Хмельниковском районах Винницкой области.

За данным фактом возбуждено уголовное дело по статье 115 Криминального кодекса Украины (преднамеренное убийство).