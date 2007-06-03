Янукович: правительство не допустит повышения цен на хлеб

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что правительство не допустит повышения цен на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Одесской области после ознакомления с состоянием посевов, пострадавших от засухи.

«Мы никакого подорожания зерна не допустим, и не нужно создавать панику. Ситуация сложная, государство в такой ситуации должно среагировать, и мы это сделаем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр напомнил, что сейчас в государственном резерве накоплено 250 тыс. тонн продовольственной пшеницы. «На этот год предусмотрено 710 тысяч, и соответствующие средства мы предусмотрели в бюджете 2007 года», - добавил он.

«Трагедии никакой нет, но мы оказались в реальных сложных условиях, на которые будем реагировать», - подчеркнул премьер-министр.