Смерть Литвиненко с завтрашнего дня начнёт приносит деньги

В Европе завтра поступит в продажу книга о смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко.Об этом сообщил соавтор книги, глава Фонда гражданских свобод Александр ГОЛЬДФАРБ.

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», книга под названием «Смерть диссидента» одновременно выйдет в Англии, Германии, Франции и Голландии. В ближайшие месяцы книга выйдет в 22 странах на 14 языках.

По словам А.ГОЛЬДФАРБА, в книге переплетаются три истории. «Одна - история Саши и Марины ЛИТВИНЕНКО, вторая посвящена развитию отношений между ПУТИНЫМ и БЕРЕЗОВСКИМ, включая знаменитую историю, как БЕРЕЗОВСКИЙ способствовал приходу ПУТИНА к власти; третья часть - история России за последние 10 лет, главная тема - война в Чечне», - сообщил А.ГОЛЬДФАРБ.

Он напомнил, что права на экранизацию этой книги приобрела компания «Columbia Pictures».

Как сообщал УНИАН, бывший сотрудник ФСБ А.Литвиненко, проживавший последние годы в Лондоне, скончался 23 ноября 2006 года. Причиной его смерти стало отравление радиоактивным веществом полоний-210. Британские власти полагают, что яд попал в организм А.Литвиненко 1 ноября, когда он встречался в Лондоне с российским бизнесменом Андреем ЛУГОВЫМ. Предполагается, что А.Литвиненко был отравлен именно во время встречи с А.ЛУГОВЫМ.

Россиянин отрицает свою причастность к смерти А.Литвиненко и называет себя и свою семью жертвами "радиоактивного нападения".