Луганский облсовет утвердил четыре долгосрочные программы

Депутаты Луганского областного совета утвердили четыре долгосрочные программы до 2011-2012 гг., на реализацию которых необходимо почти 725 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на очередной сессии облсовета утверждены программа поддержки семьи, программа противодействия заболеванию туберкулезом, программа здоровья ребенка и программа социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации этих программ, составляет почти 725 млн. грн. Из них средств государственного бюджета - свыше 566 млн. грн.

Кроме того, депутаты Луганского облсовета утвердили программу обеспечения жильем отдельных категорий граждан на 2007 год. На реализацию этой программы необходимо почти 2,5 млн. грн. из госбюджета. Всего в области проживает более 700 человек этой категории - это уволенные военнослужащие, участники боевых действий, семьи умерших и погибших военнослужащих, уволенные лица рядового и начальственного состава, которые находятся на квартирном учете. Из них на учете больше 10 лет стоит более 440 человек.

Сессия также утвердила отчет о выполнении областного бюджета за первый квартал текущего и отчет о работе председателя Луганского областного совета Валерия ГОЛЕНКО.