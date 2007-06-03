Коалиция будет настаивать на продолжении работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Одесской области после ознакомления с состоянием посевов, пострадавших от засухи.

«Конечно, мы будем настаивать на том, чтобы парламент работал и был работоспособным, имел возможность принимать законы. Но как это будет в связи с обнулением списков и выходом депутатов, мне трудно сейчас что-либо говорить. Я думаю, что на следующей неделе будет полная ясность», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр мотивировал свою позицию тем, что Конституция Украины предусматривает беспрерывный режим работы всех ветвей власти. «Власть – это организм, который должен обеспечивать жизнеспособность страны. И я не понимаю таких подходов, когда кто-то высказывается иначе. Ведь Конституция Украины это предполагает - беспрерывность работы ветвей власти. Это нужно для общества», - добавил он.

В связи с этим глава правительства выразил непонимание «негативного отношения Президента к работе ВР».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами трижды - 29, 31 мая и 1 июня - продлевал легитимность Верховной Рады V созыва.

1 июня легитимность парламента была продлена только на один день, но, несмотря на это, на официальном веб-портале ВР на понедельник, 4 июня, анонсируется проведение заседания Согласительного совета руководителей фракций и пресс-конференция председателя ВР V созыва Александра МОРОЗА.

Вчера, 2 июня, съезды Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» досрочно прекратили полномочия народных депутатов, избранных от этих политических сил.

В связи с прекращением полномочий народных депутатов нынешний состав Верховной Рады Украины нелегитимна.