Розыгрыш донорской почки в прямом эфире оказался обманом

В пятницу ведущий реалити-шоу, в ходе которого смертельно больная женщина должна была отдать свою почку одному из трех кандидатов, признался, что передача является инсценировкой, передает агентство France Presse.

"Мы не собираемся дарить кому-то почку. Даже для нас это было бы слишком", - сообщил ведущий голландского телеканала BNN зрителям и многочисленным журналистам, когда "37-летняя Лиза" должна была назвать того, кто получит ее донорскую почку.

Оказалось, что роль смертельно больной женщины, страдающей от неизлечимой опухоли мозга, исполняла актриса. Три кандидата на донорский орган действительно нуждаются в пересадке, однако они знали, что участвуют в обмане и почку в результате шоу не получат.

Ранее политики и врачи обвинили телекомпанию BNN, организовавшую проект, в нарушении морально-этических норм и в попытке устроить развлекательное шоу из трагичной ситуации. Но в телекомпании заявили, что таким образом хотят привлечь внимание общественности к проблеме пересадки органов. Идея реалити-шоу появилась, когда бывший директор компании скончался, так и не дождавшись очереди на донорскую почку.

Лента.ру