Янукович летит смотреть на засуху в Одесской области
10:24, 03 июня 2007Общество
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Сегодня же премьер вернётся в Киев
Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит поселок Любашевка Одесской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
Предполагается, что В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с ситуацией, которая сложилась в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями. Глава правительства планирует на вертолете облететь поля, пострадавшие от засухи.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ планирует провести совещание со специалистами сельского хозяйства и пообщаться с журналистами.
Предполагается, что премьер-министр сегодня же возвратится в Киев.
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