Янукович летит смотреть на засуху в Одесской области

Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит поселок Любашевка Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Предполагается, что В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с ситуацией, которая сложилась в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями. Глава правительства планирует на вертолете облететь поля, пострадавшие от засухи.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ планирует провести совещание со специалистами сельского хозяйства и пообщаться с журналистами.

Предполагается, что премьер-министр сегодня же возвратится в Киев.