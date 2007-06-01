Медведько уже 45 минут как должен быть генпрокурором

Сегодня, 1 июня 2007 года в 20.00 состоится представление аппарата Генеральной прокуратуры Украины Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА опровергла эту информацию.

Раньше премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече с представителями дипломатических миссий, аккредитованными в Украине, сообщил, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен принять решение о восстановлении Александра МЕДВЕДЬКО на должности генерального прокурора, что у него с Президентом Украины «состоялась дискуссия на эту тему, и он (В.Ющенко) согласился с этим».

Однако из других источников эта информация не была подтверждена.