Евросоюз не готов платить за модернизацию украинской ГТС

Европейский Союз не готов в значительной мере финансировать модернизацию украинской газотранспортной системы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в Брюсселе информированный источник в дипломатических кругах Евросоюза, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о том, что ЕС должен был бы наполовину профинансировать модернизацию ГТС.

«Проблема в том, что у нас не так много денег, как люди часто думают», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Еврокомиссия профинансирует, в частности, разработку технико-экономического обоснования и оценки влияния модернизации на окружающую среду.

Эти проекты, по словам дипломата, будут завершены до конца года.

«Но за саму модернизацию мы платить не будем», - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что деньги на модернизацию ГТС будут предоставлять международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

При этом, отметил собеседник, эти институты самостоятельно примут решение о возможных объемах финансирования.

Дипломат напомнил, что условиями для получения кредитов являются усиление прозрачности энергетического рынка Украины, развитие конкуренции, а также применение европейского законодательства.

В частности, в рамках этих требований НАК «Нафтогаз Украины» должен быть разделен на две части: компанию по поставке газа населению и компанию по транзиту российского газа.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил мнение о том, что ЕС должен был бы взять на себя половину расходов на модернизацию украинской ГТС. Проект модернизации, по словам премьера, стоит 1,5 млрд. евро.

1 августа 2009 года Европкомиссия и международные финансовые институты подписали совместное заявление, в котором выражена готовность предоставить Украине 1,7 млрд. долл. кредитов на закупки газа и обеспечение реформ в энергетической сфере. Поскольку ряд условий, поставленных перед Украиной, так и не был выполнен Киевом, финансирование не началось до сих пор.