Патриарх Кирилл планирует посетить Харьков

Глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ планирует посетить Харьков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС.

По его словам, визит Патриарха КИРИЛЛА назначен на 7 мая этого года.

«Седьмого мая в Харьков приедет Патриарх КИРИЛЛ», - сказал Г.КЕРНЕС.

Городской председатель отметил, что в Харькове продолжается подготовка к этому событию.

В Харьковской епархий Украинской православной церкви Московского патриархата корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о возможном приезде главы РПЦ.

Собеседник агентства сообщил, что 7-8 мая в Харькове будут проходить юбилейные торжества по случаю 90-летия митрополита Харьковского и Богодуховского УПЦ МП НИКОДИМА.

Как сообщал УНИАН, Патриарх КИРИЛЛ в пасхальные дни посетит Украину. Планируется, что он осуществит панихиду по жертвам Чернобыльской катастрофы в Киеве и в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также стало известно, что Патриарх Московский 6-7 мая посетит Донецк.

Ожидается, что он возглавит богослужение в Свято-Преображенском кафедральном соборе, а также поздравит Митрополита Донецкого и Мариупольского ИЛЛАРИОНА с двумя памятными датами - 60-летием со дня рождения и 20-летием архиерейской хиротонии.