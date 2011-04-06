Творческая встреча с Юрием Андруховичем в УНИАН
15:00, 06 апреля 2011Общество
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В пятницу, 15 апреля, в 18.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится творческая встреча с известным украинским писателем Юрием АНДРУХОВИЧЕМ.
Вниманию присутствующих писатель предложит несколько отрывков из книги "ЛІМ" («Лексикон інтимних міст»), которая готовится к печати. Ее презентация состоится осенью этого года.
Вход свободный.
Тел. для справок: 050-904-06-91.
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