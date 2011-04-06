Помощник нардепа, избивший гаишника, может угодить за решетку на 5 лет
Если вина будет доказана
Против помощника депутата Владимира ЛАНДИКА могут возбудить уголовное дело.
Об этом пишет сайт газеты «Сегодня».
«По факту избиения инспектора возбуждено уголовное дело, сейчас оно расследуется, устанавливаются виновные», — рассказал газете пресс-секретарь Луганской облпрокуратуры Александр ЗАЙЦЕВ. Не исключено, что вскоре оно может быть переквалифицировано в дело против того, кто именно избивал, т.е. против помощника В.ЛАНДИКА. Если его вину докажут, то он может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.
Тем временем луганские инспекторы говорят, что их коллега Алексей КОСЯКОВ до сих пор лечится в больнице. «Выздоравливает, конечно, но медленно. А то, что прокуратура возбудила дело и помощник депутата будет привлечен к ответственности — это нас искренне удивило. Ведь сначала не находилось для этого причин, хотя факт был налицо», — рассказал газете один из коллег А.КОСЯКОВА, попросивший не называть его имя.
Как сообщалось, инцидент произошел в начале марта в Луганске. По данным луганской облмилиции, помощник депутата избил гаишника после того, как тот остановил авто, в котором ехал В.ЛАНДИК (последний отрицает то, что видел избиение). Инспектор А.КОСЯКОВ получил сотрясение мозга и ушиб, был госпитализирован. Позднее, по словам В.ЛАНДИКА, его помощник пришел к своей жертве в больницу и извинился. «Мы слышали, что этот помощник предлагал Леше 250 тысяч долл., но тот побоялся взять деньги — мало ли чего...», — рассказали газете луганские инспекторы. Спустя несколько дней инспектор А.КОСЯКОВ был награжден за честность и принципиальность в службе.