Помощник нардепа, избивший гаишника, может угодить за решетку на 5 лет

Против помощника депутата Владимира ЛАНДИКА могут возбудить уголовное дело.

Об этом пишет сайт газеты «Сегодня».

«По факту избиения инспектора возбуждено уголовное дело, сейчас оно расследуется, устанавливаются виновные», — рассказал газете пресс-секретарь Луганской облпрокуратуры Александр ЗАЙЦЕВ. Не исключено, что вскоре оно может быть переквалифицировано в дело против того, кто именно избивал, т.е. против помощника В.ЛАНДИКА. Если его вину докажут, то он может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

Тем временем луганские инспекторы говорят, что их коллега Алексей КОСЯКОВ до сих пор лечится в больнице. «Выздоравливает, конечно, но медленно. А то, что прокуратура возбудила дело и помощник депутата будет привлечен к ответственности — это нас искренне удивило. Ведь сначала не находилось для этого причин, хотя факт был налицо», — рассказал газете один из коллег А.КОСЯКОВА, попросивший не называть его имя.

Как сообщалось, инцидент произошел в начале марта в Луганске. По данным луганской облмилиции, помощник депутата избил гаишника после того, как тот остановил авто, в котором ехал В.ЛАНДИК (последний отрицает то, что видел избиение). Инспектор А.КОСЯКОВ получил сотрясение мозга и ушиб, был госпитализирован. Позднее, по словам В.ЛАНДИКА, его помощник пришел к своей жертве в больницу и извинился. «Мы слышали, что этот помощник предлагал Леше 250 тысяч долл., но тот побоялся взять деньги — мало ли чего...», — рассказали газете луганские инспекторы. Спустя несколько дней инспектор А.КОСЯКОВ был награжден за честность и принципиальность в службе.