Арселор Миттал: государство задолжало нам 3,5 миллиарда

Общая сумма задолженности государства перед ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» сегодня составляет 3,5 млрд. грн.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН директор по социальным и общим вопросам «АрселорМиттал Кривой Рог» Александр ЗОЗУЛЯ.

В частности, по его словам, по состоянию на 31 декабря 2010 г. сумма невозвращенного государством НДС составила 2,3 млрд. грн., предприятие также уплатило в госбюджет 1,2 млрд. грн. авансовых платежей по налогу на прибыль.

По словам А.ЗОЗУЛИ, в случае возвращения задолженности по НДС предприятие могло бы быстрее решить ряд стоящих перед ним задач, касающихся модернизации и выполнения взятых на себя инвестобязательств.

По его словам, со следующего года предприятие планирует заняться строительством аглофабрики. В планах также реконструкция и строительство коксовых батарей, замена мартеновских печей электропечами и пр. «АрселорМиттал Кривой Рог» также обратился к ряду отечественных научно-исследовательских институтов за определением и обоснованием необходимого для полноценного производства на предприятии количества работников.

Глава Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат (КПУ) Евгений МАРМАЗОВ сообщил, что он направил письма Президенту Украины и премьер-министру в связи со сложившейся ситуацией из-за невозврата предприятию задолженности по НДС. Он также отметил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» слишком часто и, возможно, иногда необоснованно подвергается проверкам со стороны различных контролирующих органов. Так, по его информации, на данный момент на предприятии находятся с целью проверки 37 экологических инспекторов.

Е.МАРМАЗОВ также сообщил, что по результатам выездного заседания Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации на «АрселорМиттал Кривой Рог», которое состоялось 24 марта этого года, комиссией было установлено, что по состоянию на 31 декабря 2010 г. условия договора купли-продажи пакета акций ОАО «Криворожсталь» выполняются надлежащим образом.

В свою очередь глава департамента Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Юрий НИКИТИН отметил, что сегодня ФГИУ и представителями собственника «АрселорМиттал Кривой Рог» разрабатывается дополнительное соглашение по выходу предприятия из форс-мажорных обстоятельств. В первую очередь, по его словам, данное соглашение уточнит сроки выполнения тех или иных взятых на себя покупателем «Криворожстали» инвестобязательств, которые были перенесены в 2010 г. в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Как сообщал УНИАН, представители ФГИУ и члены Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации ранее заявили, что условия договора купли-продажи пакета акций ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" («Криворожсталь») по итогам деятельности за 2010 г. выполняются надлежащим образом, в том числе по социальному блоку обязательств.

По информации ФГИУ, общий объем расходов на охрану труда и социально-бытовые цели в 2010 г. составил 196 млн. 198,6 тыс. грн. С 1 апреля 2011 г. на предприятии повышены тарифные ставки работникам и должностные оклады руководителям, специалистам и служащим на 7%, что в полной мере позволило обеспечить требования законодательства и договора по уровню социальных стандартов. Жилищная программа на 2010 г. выполнена в полном объеме, введены в эксплуатацию 2 жилых дома на 164 квартиры. Ведется строительство двух новых домов на 285 квартир, которые планируется передать работникам ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" бесплатно в 2011 г.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» - крупнейший производитель металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2009 году сократил производство основных видов продукции на 17,2-21,6%.