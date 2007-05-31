ВР отказалась продолжить своё заседание

Верховная Рада Украины отказалась продолжить сегодня свое пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее предложение продолжить работу проголосовали только 164 народных депутата из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

С соответствующим предложением о продолжении работы выступил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что за это время парламент мог бы принять изменения к закону о выборах народных депутатов, в окончательном варианте принять изменения в госбюджет на 2007 год в части финансирования избирательной кампании, а также сформировать новый состав ЦИК.

По словам В.КИРИЛЕНКО, если у коалиции «нет политической воли, то всю ответственность за дальнейшие последствия развития событий она должна взять на себя».