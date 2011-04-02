Школьный водитель укусил за палец гаишника

В Сумской области школьный водитель укусил за палец сотрудника Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы УМВД Украины в Сумской области, в дежурную часть поступило сообщение о неповиновении инспекторам отделения ГАИ и получении лейтенантом милиции телесных повреждений.

Установлено, что наряд по организации дорожного движения на служебном автомобиле ВАЗ-21099 нес службу на маршруте по городу Глухов. Вскоре нарядом был замечен автомобиль «Пежо 205», характер движения которого вызвал подозрение в способности водителя управлять транспортным средством, поскольку тот неуверенно двигался по проезжей части дороги. Было принято решение об остановке указанного автомобиля, отмечается в сообщении.

«Работник ГАИ с помощью жезла и свистка подал водителю сигнал об остановке, подошел к водителю, отрекомендовался и предложил предоставить для проверки водительские документы. Водитель, житель Глухова, 1964 года рождения, работающий водителем городской школы, сообщил, что технический паспорт автомобиля забыл дома. Из имеющихся документов был только талон о прохождении технического осмотра автомобиля”, - сообщили в пресс-службе милиции.

Дальнейшей проверкой инспекторы ГАИ установили несоответствие номерных знаков, а также талона данному транспортному средству, поэтому приняли решение о задержании автомобиля и водителя с доставкой в Глуховский горотдел милиции для проведения дополнительной проверки, о чем было сообщено води телю, подчеркнули в пресс-службе.

«Водитель сначала согласился, но потом неожиданно оттолкнул от себя инспектора и начал убегать. Принятыми мерами водитель был задержан, однако во время задержания неожиданно укусил одного из инспекторов за палец левой руки”, - отметается в сообщении.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 342 УК Украины.

Согласно заключению медицинского обследования, выданного Глуховской ЦРБ, водитель был трезв.

Автомобиль «Пежо», со слов водителя, был ввезенным на территорию Украины из Литвы на запчасти для его собственного автомобиля такой же модели и цвета и использовался им временно на период ремонта законного автомобиля.

По данному факту продолжается проверка.