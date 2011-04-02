В гостинице Трускавца поймали питерского бандита

Во Львовской области правоохранительные органы задержали 44-летнего преступника, которого разыскивала милиция Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Богдан ЩУР.

По его словам, задержанный гражданин Российской Федерации подозревается в причастности к совершению ряда тяжких преступлений. Он был задержан в гостиничном номере города Трускавец. Во время обыска обнаружены документы (паспорт, технический паспорт), а также деньги. В частности, 74 купюры номиналом по 500 евро, 8 купюр номиналом по 1 доллару США, 1 купюра номиналом 1000 рублей, 24 купюры номиналом по 200 грн., сообщил Б.ЩУР.

Задержанный в настоящее время находится в следственном изоляторе.