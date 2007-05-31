Социалист Филиндаш: Цушко отравили спецсредствами

Информация о злоумышленном отравлении министра внутренних дел Василия Цушка имеет под собой реальные основания.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции СПУ Евгений Филиндаш, сообщает сайт Соцпартии.

"Лично мне точно известно, что Василий Петрович был отравлен. Организаторы этого отравления также известны - их следы ведут на всем известную улицу в центре Киева. Фамилии этих людей будут озвучены позже. Потому что уже известно, кто это спланировал, когда и как", - заявил Филиндаш.

По его словам, причиной такого поступка послужило то, что "в сложной и кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который не поддался давлению со стороны Банковой".

"Если бы не решительные действия Цушко, вполне возможно, что основными ветвями власти сегодня были бы внутренние войска и управление госохраны. А господин Кихтенко со своими подчиненными уже организовывали бы выборы! Потому Василия Цушко с помощью спецсредств и довели до инфаркта. Тот его приезд в Генпрокуратуру, который так злит оппозицию, показал, что у нас есть настоящий министр внутренних дел, который не прячется за спины подчиненных, а берет всю ответственность на себя", - утверждает депутат.

Филиндаш считает, что Верховная Рада должна обратиться к силовым структурам с требованием заняться расследованием этого дела и предоставить официальную информацию: "Виновные в отравлении Василия Цушко должны быть обязательно наказаны!".