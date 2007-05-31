Черновецкий ищет управу на глав райгосадминистраций

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не удовлетворен работой большинства председателей районных государственных администраций.

Об этом идет речь в комментарии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

По его словам, райадминистрации плохо работают с обращениями граждан.

«К величайшему сожалению, согласно конституционной реформы, они не подчинены мне и избраны из состава депутатов райсоветов. Я даже не могу объявлять им выговора. Теперь я работаю над тем, чтобы найти на них управу. Именно на тех, кто просто не в состоянии исполнять обязанности руководителей. Претензии, которые накопились у меня к главам госадминистраций, в большинстве своем касаются плохой работы с заявлениями граждан, и я мириться с этим не буду», – отмечает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.