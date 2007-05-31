Европарламент беспокоит ”слабое состояние здоровья судей КС”

Депутаты Европейского парламента обеспокоены недееспособностью Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель Специальной делегации депутатов Европарламента Адриан СЕВЕРИН.

“Укрепление КС, повышение его функциональности имеет чрезвычайно важное значение для Украины”, - подчеркнул он.

По словам А.СЕВЕРИНА, если все участники политического процесса пришли к консенсусу относительно выхода из политического кризиса, то тогда нет необходимости в решении Конституционного Суда относительно указа о роспуске ВР, но если будут оставаться неоднозначности или противоречия относительно конституционности принятых решений, то тогда свою важную роль должен сыграть КС.

По мнению А.СЕВЕРИНА, КС Украины оказался неспособным принять ряд жизненно важных решений по многим вопросам. “Нас беспокоит очень слабое состояние здоровья судей КС. Мы очень надеемся, что общий климат в Украине будет более благоприятным для судей КС, чтобы они могли выполнять свои обязанности, ощущая себя действительно непринужденными и чувствовать свободу в принятии решений”, - сказал он. (УНИАН: в КС сейчас нет кворума для проведения заседаний из-за того, что часть судей находится на больничном, а часть – в отпуске).

Относительно обвинений в коррупции некоторых судей КС, А.СЕВЕРИН отметил, что депутаты во время встречи с судьями КС получили “очень утонченные ответы”. “Впечатление, что нам нужно еще много времени для того, чтобы переварить их утонченные ответы и понять их до конца”, - добавил он.

Он также выразил обеспокоенность собраниями людей “в сугубо военном стиле”. “Мы видели такие собрания на околицах Киева. Это опасно, и мы встревожены появлением таких людей”, - сказал европарламентарий.

По его словам, депутаты также стали свидетелями неоднозначности и противоречий, кто же именно руководит этими силами. “Отсутствие четкости, неоднозначность относительно того, кому эти силы подчинены, вызывает обеспокоенность, потому что это особо опасно в периоды кризисов”, - добавил он.

А.СЕВЕРИН также отметил, что депутаты слышали о том, что различные группы гражданских лиц сейчас готовятся к прибытию из разных регионов Украины в Киев, чтобы защитить Конституцию. ”В нормальной, демократической стране Конституцию защищают Конституционной Суд и соответствующие политические институты, которые для этого созданы”, - добавил он.