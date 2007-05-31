Лето в Украине начнется с дождей

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях кратковременные грозовые дожди, местами сильные дожди, град. На остальной территории местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в восточной части до 37°; в западных областях ночью 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

2-3 июня - переменная облачность. Кратковременные грозовые дожди (в южной, днем 3 июня и в центральной части местами небольшие), в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; в восточных, днем 3 июня и в северных областях без осадков. Температура в западных, 3 июня и в северных и центральных областях ночью 11-16°, днем 2 июня 23-28°, 3 июня 20-25°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 2 июня 28-33°, 3 июня 24-29°. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

4 июня в южной половине страны и западных областях, 5 июня в Карпатах и Крыму местами кратковременные дожди, грозы, кое-где град, шквалы 15-22 м/с; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 9-15° (на севере Левобережья и Луганской области местами 6-8° тепла), в южной части 12-18°; днем 22-28°.

В Киеве и области 1 июня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз шквалы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°; по области ночью 15-20°, днем 28-33°.

2-3 июня - переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, днем 3 июня без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 2 июня ночью 14-19°, днем 23-28°; 3 июня ночью 11-16°, днем 20-25°.

4-5 июня - без осадков. Температура ночью 10-14°, днем 24-28°.