Цушко собираются уложить на операционный стол
13:08, 31 мая 2007Общество
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Министру поставили диагноз
Состояние здоровья министра внутренних дел Василия Цушка остается тяжелым, врачи рекомендуют ему операцию по шунтированию артерий.
Об этом сообщает департамент связей с общественностью МВД.
Врачи поставили министру диагноз: ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда передней локализации (26.05.07), суправентикулярная экстрасистоличная аритмия. Сердечная недостаточность І ст.. Гипертоническая болезнь ІІІ ст. с повышением артериального давления ІІ-ІІІ ст., высокая степень сердечно-сосудистого риска; корректированная гмперхолестериномия.
Есть показания для ургентной коронарографии с следующей реваскуляризацией.
В среду стало известно, что у министра инфаркт.
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