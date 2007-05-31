Цушко собираются уложить на операционный стол

Состояние здоровья министра внутренних дел Василия Цушка остается тяжелым, врачи рекомендуют ему операцию по шунтированию артерий.

Об этом сообщает департамент связей с общественностью МВД.

Врачи поставили министру диагноз: ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда передней локализации (26.05.07), суправентикулярная экстрасистоличная аритмия. Сердечная недостаточность І ст.. Гипертоническая болезнь ІІІ ст. с повышением артериального давления ІІ-ІІІ ст., высокая степень сердечно-сосудистого риска; корректированная гмперхолестериномия.

Есть показания для ургентной коронарографии с следующей реваскуляризацией.

В среду стало известно, что у министра инфаркт.

Украинская правда