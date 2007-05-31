Детей в Ривненской области отравили умышленно?

Массовое отравление учеников Кричильской общеобразовательной школы, что в Сарненском районе Ривненской области, могло быть умышленным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Ривненской области Алексей БАГАНЕЦ на заседании коллегии облгосадминистрации.

Как сообщалось, на минувшей неделе 73 ученика этой школы были госпитализированы в районную больницу с признаками пищевого отравления после потребления еды в школьной столовой. По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, приведшая к тяжелым последствиям).

Такое же мнение выразил на заседании коллегии и главный санитарный врач области Геннадий ШЕВЧЕНКО. Основанием для этих подозрений стал тот факт, что не все школьники, обедавшие за одним столом, заболели и были госпитализированы.

По предварительным выводам столичных специалистов, причина отравления детей не бактериологическая, а химическая. В частности, в капусте обнаружено превышение содержания нитратов и фосфоро-органические соединения, в кураге — афлотоксин (продукт жизнедеятельности вредных грибков).

Как сообщил А.БАГАНЕЦ, досудебное следствие заберет достаточно много времени, поскольку необходимо опросить всех потерпевших школьников и причастных к делу лиц. Не исключено, что в срок, предусмотренный законодательством, следователи не уложатся. Прокурор обещает дело не затягивать и при необходимости увеличить состав следственной группы. Дело расследует прокуратура Сарненского района под надзором областной прокуратуры.

Руководители главного управления облгосадминистрации по вопросам чрезвычайных ситуаций предлагают, чтобы продукты в школьные столовые северных районов области привозили только из определенных для этого хозяйств.