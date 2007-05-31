Ющенко будет в Хорватии только один день

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой пани Екатериной ЮЩЕНКО находится с однодневным официальным визитом в Республике Хорватия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время поездки В.ЮЩЕНКО сопровождают министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО, министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель Государственной таможенной службы Александр ЕГОРОВ.

Запланировано, что сегодня, 31 мая, в Загребе глава Украинского государства проведет встречу со своим хорватским коллегой Степаном МЕСИЧЕМ, после которой состоятся украинско-хорватские переговоры в расширенном составе. Стороны подпишут ряд двусторонних документов.

К подписанию готовится Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Хорватии о взаимной помощи в таможенных делах, Программа сотрудничества в сфере образования, науки и технологий между Министерством образования и науки Украины и Министерством науки и технологий Хорватии, а также Меморандум о сотрудничестве Научного общества им. Тараса Шевченко во Львове и Матицы хорватской в Загребе.

В этот же день Президент Украины проведет встречу с председателем Хорватского Сабора (парламента) Владимиром ШЕКСОМ и выступит перед депутатами Сабора.

Вечером В.ЮЩЕНКО проведет встречу с председателем правительства Хорватии Иво САНАДЕРОМ.

Также В.ЮЩЕНКО пообщается с украинской общиной Хорватии.

Как сообщал УНИАН, ранее анонсировался двухдневный официальный визит В.ЮЩЕНКО в Хорватию.