Азаров призывает не паниковать

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что правительство держит под контролем ситуацию, связанную с возможной потерей урожая в ряде областей вследствие засухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

Он призвал политические силы не спекулировать на этой теме.

«Я бы воздержался от каких-либо оценок происходящего. Достаточно того, что правительство держит эту ситуацию под контролем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он заверил, что 270 млн. грн., которые предлагается предусмотреть в изменениях к госбюджету, будут перераспределены исключительно между теми областями, которые пострадали от засухи. «Эта сумма позволяет значительно решить проблему», - сказал он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что объем потерь урожая от засухи, по предварительным данным, составляет 10-15% от посевных площадей. «Это опасная и серьезная цифра, но она не критична для АПК», - сказал первый вице-премьер.

Касаясь вопроса пересевов, Н.АЗАРОВ отметил, что он будет осуществляться только в тех районах, земля которых имеет достаточное количество влаги.

«Поэтому я бы не выступал ни с какими паническими оценками», - сказал он.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на засіданні Кабміну, що вважає за необхідне вжити термінові заходи для збереження урожаю 2007 року.

Прем`єр пояснив необхідність розробки таких заходів складними погодними умовами. «Поточні питання настільки складні, що якщо не буде вжито заходи - не буде хліба, якщо не буде хліба – то у нас будуть дуже високі ціни на хліб», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував внести зміни до бюджету «для збереження урожаю і допомоги селянам».