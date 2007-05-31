8 малышей отравились тортами в детсаду

Из детского садика села Богатырь Великоновоселковского района Донецкой области с подозрением на пищевое отравление в центральную районную больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести 30 мая были госпитализированы восемь детей 2002-2003 годов рождения.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина заболевания – употребление некачественных кондитерских изделий, в частности, тортов, в столовой дошкольного заведения.

Специалистами районной СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.