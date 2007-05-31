Врачи прилагают все усилия, чтобы вернуть Цушко к “нормальной жизни”

В Министерстве внутренних дел Украины пока не подтверждают информацию об отравлении министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ отметил: “Пока по поводу отравления – на уровне слухов”.

По его словам, в данное время врачи прилагают все усилия, чтобы вернуть В.ЦУШКО к “нормальной жизни”. К.СТОГНИЙ еще раз заметил, что врачи запретили посещать больного.

По его словам, в случае необходимости специалисты возьмут необходимые образцы для проведения биохимических анализов.

К.СТОГНИЙ также рассказал, что В.ЦУШКО лечат не только специалисты по госпиталю МВД, но и ведущие кардиохирурги гражданских медицинских заведений

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 мая, министр внутренних дел В.ЦУШКО пережил инфаркт. Он был госпитализирован в госпиталь МВД. Причину болезни В.ЦУШКО выясняют медики. В МВД сообщили, что версию отравления также проверяют.

Позже адвокат Татьяна МОНТЯН заявила, что причиной болезни В.ЦУШКО было отравление. "Он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет. Он был полумертв в понедельник. Я его видела собственными глазами", - сказала она.