ВР не смогла проголосовать ничего

Верховная Рада отказалась внести изменения в Закон «О статусе народного депутата Украины» относительно досрочного прекращения полномочий депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, на рассмотрение ВР выносились два законопроекта - коалиционный и оппозиционный.

В частности, «за» проект закона, внесенный лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и лидером фракции «Наша Украина» Вячеславом КИРИЛЕНКО, проголосовали 104 народных депутата из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

При этом законопроект, внесенный коалицией, поддержали 98 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Коалиционный проект закона идентичен предложенному представителями оппозиции, за исключением положения, что народный депутат имеет право обжаловать в судебном порядке решение о досрочном прекращении своих полномочий. Законопроектом, внесенным оппозицией, такое право депутату не предоставлялось.

Как предусматривалось в законопроектах, полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае невхождения народного депутата в состав депутатской фракции политической партии или блока, по списку которой он избран, или выхода народного депутата из состава такой фракции. При этом невходждение народного депутата в состав депутатской фракции политической партии или блока, по списку которой он избран народным депутатом – это отказ народного депутата от подписания личного письменного сообщения об образовании депутатской фракции, неподачи народным депутатом в день принесения им присяги личного письменного заявления о вхождении в состав соответствующей депутатской фракции, по списку которой избран народным депутатом – в случае получения статуса народного депутата вместо выбывшего народного депутата или его отказ от участия в деятельности такой фракции или фактическое противодействие деятельности фракции.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее в ходе этого же сессионного заседания Верховная Рада не поддержала ни коалиционный, ни оппозиционный законопроекты о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства

В частности, “за” проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства, внесенный лидерами фракций «Наша Украина» Вячеславом КИРИЛЕНКО и фракции БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, проголосовал 171 народный депутат из 428, зарегистрированных в зале.

“За” законопроект с аналогичным названием, внесенный координатором парламентского большинства, лидером фракции партии регионов Раисой БОГАТЫРЁВОЙ, проголосовали 224 народных депутаты (при необходимых 226 – УНИАН) из 428, зарегистрированных в зале.

В голосовании не участвовала фракция КПУ.