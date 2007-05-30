Шемчук: Я ничего не украл, поэтому ночью ходить по Генпрокуратуре мне незачем

22:20, 30 мая 2007
Общество
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Постановление ВР не будет иметь последствий

ШЕМЧУК
Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Виктор ШЕМЧУК утверждает, что сегодняшнее признание Верховной Радой легитимности Святослава ПИСКУНА на должности генпрокурора не несет никаких правовых следствий и событий.

Об этом он заявил вечером в телефонном интервью “5 каналу”.

«Думаю, это постановление (ВР – УНИАН) не несет никаких правовых следствий и не обеспечивает никаких правовых событий», - сказал В.Шемчук.

В то же время, отвечая на один из вопросов о возможности для В.Шемчука войти в здание ГПУ, В.Шемчук сказал: «…не собираюсь до тех пор, пока будут хоть какие-то сомнения, кто генеральный прокурор”. “Я еще раз повторюсь - я ни у кого ничего не украл, потому ходить ночью по Генпрокуратуре мне незачем», - подчеркнул он.

Вместе с тем В.Шемчук выразил мнение, что проблемы, которые сегодня продолжаются вокруг Генпрокуратуры и других правоохранительных органов, заключаются во вмешательстве в их действия политиков.

«Беда Генпрокуратуры в том, что ею и МВД начали руководить политики», - сказал В.Шемчук, добавив при этом, что эта проблема отпадет, как только политики прекратят вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

На вопрос, как давно он общался со Святославом ПИСКУНОМ, и.о. генпрокурора ответил: «Нет, в последнее время не общался».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, ВР приняла постановление, которым отказала в согласии на освобождение С.Пискуна от должности генпрокурора.

Кроме того, этим постановлением предусмотрено, что возложение на заместителя генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА обязанностей генерального прокурора противоречит Конституции и закону о прокуратуре.

 

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