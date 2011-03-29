Самолет-амфибия ВМС Украины отправится на борьбу с пиратами

Самолет-амфибия Бе-12 ВМС Украины с 2012 года будет участвовать в операции Евросоюза по борьбе с пиратством «Аталанта».

Как сообщили УНИАН в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины в АР Крым, об этом заявил заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей РЫЖЕНКО на встрече военных экспертов Европейского Союза и Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

«С 2012 года самолет-амфибия Бе-12 из состава Сакской морской авиационной бригады ВМС должен приступить к участию в операции «Аталанта», – сообщил А.РЫЖЕНКО.

Он напомнил, что 22 февраля 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Поручение «Об активизации сотрудничества Украины с Европейским Союзом в сфере безопасности, предупреждения угрозы пиратских захватов граждан».

Международная встреча экспертов была посвящена участию ВМС Украины в антипиратской операции ЕС «Аталанта».

В ходе встречи представители Великобритании и Украины обсудили вопросы подготовки экипажа самолета Бе-12, оборудования его современными средствами связи и навигации, отвечающими международным стандартам, вопросы всестороннего логистического обеспечения антипиратской миссии украинских морских летчиков. Британские военные эксперты также получили возможность наглядно ознакомиться с техническими и боевыми возможностями самолетов Бе-12, побывав на аэродроме Сакской морской авиационной бригады ВМС Украины.