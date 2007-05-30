Кабмин одобрил законопроекты для вступления Украины в ВТО

Кабинет министров сегодня на заседании одобрил 11 законопроектов, необходимых для обеспечения вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК журналистам.

В частности, одобрены: проект Закона «О внесении изменений в Закон «О налоге на добавленную стоимость» (о равных условиях налогообложения НДС сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и при импорте); проект Закона «О создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов»; проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О страховании» (об отмене ограничений страховой суммы в 75% стоимости каждого объекта страхования по договорам страхования рисков, связанных с морскими перевозками, коммерческой авиацией, с запуском космических ракет и фрахтом (включая спутники и предоставление права страховщикам-нерезидентам осуществлять услуги по договорам перестраховки при поставке таких услуг через границу); проект Закона «О внесении изменений в Закон «О таможенном тарифе Украины»; проект Закона «О внесении изменений в Закон «О безопасности и качестве продовольственных продуктов»; проект Закона «О внесении изменений в Закон «О ставках вывозной экспортной пошлины на семена некоторых видов масличных культур» (об отмене индикативных цен на эту продукцию); проект Закона «О ставках вывозной (экспортной) пошлине на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикаты с их использованием» (относительно введения в действие уменьшенных ставок экспортной пошлины на указанную продукцию с момента вступления Украины в ВТО); проект Закона «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов» (относительно введения в действие уменьшенных ставок экспортной пошлины на металлолом с момента вступления в ВТО, а не через год после вступления); проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О стандартах, технических регламентах и процедуре оценки соответствия» (относительно предоставления приоритета международным стандартам перед региональными, при разработке национальных стандартов, технических регламентов и процедур оценки соответствия); проект Закона «О внесении изменений в Закон «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» (относительно увеличения срока отсрочки поставки товаров до 180 дней); проект Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины» (относительно уничтожения контрафактных, пиратских товаров и оборудования).