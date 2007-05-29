Что делать с Генпрокуратурой?

Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Виктор ШЕМЧУК заявляет, что не намерен входить в Генеральную прокуратуру Украины с помощью силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня вечером в телефонном интервью журналистам, комментируя течение событий вокруг ГПУ и ее руководства.

«Я никаких штурмов делать не буду”, - сказал В.ШЕМЧУК, прибавив при этом, что ему как юристу тяжело объяснить то, что сегодня происходит в Генпрокуратуре.

В.ШЕМЧУК также отметил, что завтра о 8.00 в Секретариате Президента должно состояться совещание, на котором, в частности, будет обсуждаться ситуация в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Другим указом Президент возложил выполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая Соломенский районный суд г. Киева приостановил действие Указа Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА от должности генпрокурора до решения дела по сути.

28 мая Секретариат Президента Украины обратился в Апелляционный суд с представлением об обжаловании решения Соломенского районного суда Киева о приостановке действия Указа Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА от должности генерального прокурора Украины.

Сегодня, 29 мая, Киевский апелляционный административный суд принял решение об обеспечении иска Президента Виктора ЮЩЕНКО и приостановил решение Соломенского суда, согласно которому С.ПИСКУН восстановлен в должности генпрокурора.

Следовательно, указы Президента об освобождении С.ПИСКУНА и назначении Виктора ШЕМЧУКА и.о. генпрокурора становятся действующими.

В то же время, в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что 25 мая Шевченковским районным судом Киева было зарегистрировано исковое заявление С.ПИСКУНА о признании указа Президента о его увольнении незаконным.